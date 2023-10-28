الملك: حريصون على الارتقاء بالتعاون الثنائي بين المغرب والتشيك

2023-10-28 / 13:22
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيـس جمهـوريـة التشيـك، فخـامـة السيـد بيتر بافيل، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية عن أحر التهاني للسيد بيتر بافيل، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب التشيكي بالرقي والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، ” وإذ أشيد بما يربط بلدينا من عرى الصداقة والتقدير المتبادل، أؤكد لفخامتكم حرصي على العمل سويا معكم من أجل تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بتعاوننا الثنائي ليشمل مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”.

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