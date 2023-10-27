انطلاق فعاليات الدورة 23 من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة

2023-10-27 / 23:06
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نجلاء مزيان: هبة بريس

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من المهرجان الوطني للفيلم بمدينة طنجة، مساء اليوم الجمعة، بحضور مجموعة من صناع الفرجة السينمائية المغربية، إضافة إلى أساتذة أكاديميين وباحثين في المجال السينمائي.

وتميز حفل الافتتاح، الذي شهد عدة فقرات بتكريم مجموعة من ضيوف المهرجان، لعل من أبرزهم المخرج القدير لطيف لحلو و الصحفية و السيناريست فاطمة لوكيلي،والمخرج عبد القادر لقطع.

يشار إلى أن المركز السينمائي المغربي أعلن سابقا عن قائمة الأفلام التي تم انتقاؤها للمشاركة في المسابقات الرسمية الثلاث للدورة الـ23 للمهرجان الوطني للفيلم.

وأفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، أن لجنة الانتقاء الخاصة بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، التي ترأسها المخرج حكيم بلعباس، وضمت مديرة الإنتاج بهيجة ليوبي، والناقد السينمائي أحمد عريب، والمدير العام للمدرسة العليا للفنون البصرية بمراكش أحمد بلخياط، اجتمعت يوم الفاتح من شتنبر الجاري، وانتقت 15 فيلما.

ويتعلق الأمر حسب ذات المصدر، بالأفلام التالية: “عبدلينو” لهشام عيوش، “Al Di là” لعثمان الناصيري، “الطابع” لرشيد الوالي، “حميدة الجايح” للمخرج مصطفى الدرقاوي، “جلال الدين” لحسن بنجلون، “أيام الصيف” لفوزي بنسعيدي، “أزرق القفطان” لمريم التوزاني، “طعم الصداقة” لنوفل براوي، “المحكور ما كيبكيش” لفيصل بوليفة، “العبد” لعبد الإله الجواهري، “أبي لم يمت” لعادل الفاضلي، “واحة المياه المتجمدة”  لمحمد رؤوف الصباحي، “ملكات” لياسمين بنكيران، “sound of berberia” لطارق الإدريسي، “صيف في بجعد” لعمر مول الدويرة.

وسيتنافس في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة للدورة الـ23 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، حسب البلاغ، 15 فيلما هي  “على قبر أبي” لجواهين زنتار، “الصحراء حبيبتي” للطيفة أحرار، “Débris” لأيمن بنسليمان، “نشيد الخطيئة” لخالد معدور، “No Key” لوليد مسناوي، “أم المهرج” لمنال غوا، “Madame Pipi” لفؤاد صويبة.

وتضم القائمة أيضا فيلم “الحيوانات المنوية” لكريم سويسي، “الموجة الأخيرة” لمصطفى فرماتي، “Phone breaker” لحمزة عاطفي، “البيت القديم” لأشرف المتوكل، “أميرة” لرشيدة السعدي، “saouls” لياسين المجاهد، “Hurry up” لكريم تاجواوت، “L’ombre de mon père” لسارة رخا.

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