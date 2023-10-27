تضامنا مع فلسطين ..حناجر مغربية تصدح ” فلسطين أمانة “

2023-10-27 / 22:07
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هبة بريس _ الرباط

نظمت مساء اليوم الجمعة وقفة تضامنية أمام البرلمان تحت شعار “فلسطين أمانة”

ورفع المشاركون في الوقفة شعار “أوقفوا العدوان الصهيوني”،فيما رفع البعض الآخر العلم الفلسطيني ويزينون أعناقهم بالكوفية الشهيرة، تعبيرا عن الدعم والمساندة لأهل غزة ”

وبدت في وسط الوقفة صورة للقدس الشريف وقد كتبت عليها عبارة “لحبها ثمن” تعبيرا عن المكانة النفيسة للقدس وللقضية الفلسطينية في نفوس المغاربة، والتي لا تقبل المساومة أبدا.

وإلى جانب وقفة العاصمة الرباط التضامنية، شهدت عدة مدن مغربية وقفات مماثلة في ما سمي بجمعة الغضب والتي بلغت الجمعة الثالثة، وكانت المساجد منطلقها بعد صلاة الجمعة، حيث عاشت الدار البيضاء و وأغادير وطنجة والناظور وشفشاون ومدن مغربية أخرى أجواء التضامن مع الشعب الفلسطيني

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