عميد جزائري لمسجد باريس يصف “حماس” بـ”الإرهابية”

هبة بريس _ الرباط

في خروج مثير وسال عنه الكثير من المداد وصف عميد مسجد باريس شمس الدين حفيز على قناة فرنسية حركة “حماس” بالإرهابية، معتبرا أن ما قامت به المقاومة في فلسطين “مجازر مروعة”.

وذكر حفيز، وهو من أصول جزائرية، في لقاء مع قناة “بي أف أم” الفرنسية، أنه “يجب أن نتعاطف مع ضحايا 7 أكتوبر”، في إشارة إلى عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، زاعماً أن ما حدث “كان مجازر مروعة”.

وبخصوص رأيه بحركة “حماس”، وما إذا كان يعتبرها إرهابية، قال عميد مسجد باريس بشكل مباشر: “بالطبع، قلنا ذلك في البيان. لا أريد صبّ الزيت على النار. وما أريده اليوم ألا نستورد هذا الصراع (إلى فرنسا)،

واسترسل بالقول ” يجب أن نتعايش كمسلمين ويهود كإخوة.. آلامهم وأحزانهم نتقاسمها اليوم”. وأردف: “ما أريده هو عودة الرهائن حتى يكون إخوتي اليهود سعداء”.

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