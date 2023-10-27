إضراب الأساتذة.. الـPPS يدعو إلى معالجة حالة الاحتقان حفاظا على مصلحة التلاميذ

هبة بريس - الرباط

تداول المكتبُ السياسي، لحزب التقدم والاشتراكية، في تطورات الساحة التعليمية، على ضوء الاحتقان الشديد الذي تَــــشهدُهُ احتجاجاً من نساء ورجال التعليم على مضامين النظام الأساسي الجديد.

وفي هذا الصدد، أكد الحزب على ضرورة مُواصلة الحوار بين الوزارة والنقابات التعليمية، لأجل إيجاد الحلول المناسِبة للمشاكل القائمة والملفات العالقة، في إطار روحِ المسؤولية والإيجابية، تفادياًّ لجعل بنات وأبناء الشعب المغربي، في المدرسة العمومية، ضحيةَ هذا الاحتقان.

كما شدد الحزب، على أنَّ النهوضَ بأوضاع نساء ورجال التعليم يتعين أن يكون مدخلاً لإجراء الإصلاحات المنتظرة بخصوص مضامين المنظومة التعليمية الوطنية، بما يُحقِّقُ مدرسةً عموميةً للجودة والتَّـــــمَـــــيُّـــــــز وتكافؤ الفرص.

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