إنقاذ 62 مرشحا للهجرة السرية بسواحل الداخلة

2023-10-27 / 14:20
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هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة تابعة للبحرية الملكية اعترضت، أمس الخميس، في المياه الإقليمية الوطنية، على بعد 240 كلم جنوب – غرب الداخلة، قاربا كان يقل 62 مرشحا للهجرة غير الشرعية ( 38 من غامبيا، و22 من السنغال، و2 من مالي).

وأوضح المصدر ذاته أن القارب كان قد أبحر انطلاقا من قرية كارتونغ في غامبيا، يوم 19 أكتوبر الجاري، في اتجاه جزر الكناري.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم نُقلوا، سالمين، إلى ميناء الدخيلة، جنوب مدينة الداخلة، قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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