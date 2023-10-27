اولاد تايمة: شاب يفقأ عين خاله بعد خلاف إصلاح منزل أفسده الزلزال

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضعت المصالح الدركية بالمركز الترابي لأولاد التابع لسرية تارودانت، شاب عشريني، تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل إحالته على انظار النيابة العامة، بتهمة الضرب والجرح المسبب لعاهة مستديمة.

وحول تفاصيل الجريمة، أن المعتدى عليه وهو خال الشاب المعتدي، كان يهم بإصلاح منزل عائلي لهما الكائن بجماعة الكفيفات بدائرة اولاد التايمة، بسبب تشققات في جدرانه، ناتجة عن زلزال 8 شتنبر الماضي.

وبعد خلاف بين الطرفين، إنهال الشاب المتهم على خاله الضحية بآلة حادة، تسببت له في جروح على مستوى الرأس، استدعت نقله للمستشفى، غير أن الاخير أخبره الاطباء أنه فقد البصر.

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