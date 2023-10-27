فرنسا.. رفض الإفراج عن الضابط المسؤول عن مقتل الشاب نائل

هبة بريس - وكالات

ذكرت قناة “بي إف إم تي في” أمس الخميس، أن محكمة استئناف فرساي بفرنسا نظرت في طلب جديد للإفراج عن ضابط الشرطة المسؤول عن مقتل الشاب الجزائري نائل، وتم رفضه في النهاية.

وأوضحت قناة “بي إف إم تي في”، أن “ضابط الشرطة، المشتبه في أنه أطلق النار على نائل، البالغ من العمر 17 عاما، والذي قتل يوم 27 يونيو في نانتير، لا يزال رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة”.

ونظرت محكمة الاستئناف في فرساي صباح اليوم، في طلب جديد للإفراج عن ضابط الشرطة، وتم رفضه في النهاية من قبل القضاء.

وقد اتهم فلوريان م، البالغ من العمر 38 عاما، بالقتل العمد وهو محتجز منذ 29 يونيو.

وقد سبق أن طلب إطلاق سراحه في 6 يوليو، ولكن الطلب رفضته غرفة التحقيق. واستأنف ضد هذا القرار في الأول من أغسطس، بحسب المحكمة.

وأثارت وفاة الشاب نائل، الذي قتل يوم 27 يونيو في نانتير، غضبا شديدا في جميع أنحاء البلاد، كما شهدت فرنسا أعمال شغب وتخريب وتكسير، واجهتها الشرطة بالاعتقال وحظر التجوال.

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