900 جندي أمريكي يتجهون إلى الشرق الأوسط لتعزيز الدفاعات
هبة بريس _ وكالات
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن نحو 900 من القوات الأمريكية الإضافية تتجه إلى الشرق الأوسط أو وصلت في الآونة الأخيرة إلى هناك لتعزيز الدفاعات الجوية من أجل حماية الجنود الأمريكيين في ظل تصاعد الهجمات بالمنطقة من جماعات موالية لإيران.
ومع تزايد التوتر بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، قال البريغادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون في إفادة صحافية إن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم 12 مرة على الأقل في العراق وأربع مرات في سوريا خلال الأسبوع المنصرم.
وأضاف أن القوات الأمريكية استُهدفت في وقت سابق من اليوم الخميس في العراق لكن الهجوم باء بالفشل.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
11 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
القوات الأمريكية استُهدفت في وقت سابق من اليوم الخميس في العراق لكن الهجوم باء بالفشل.
وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن نحو 900 من القوات الأمريكية الإضافية تتجه إلى الشرق الأوسط
جندي أمريكي يتجهون إلى الشرق الأوسط لتعزيز الدفاعات
اللهم انصر اخواننا في فلسطين
ويمكرون ويمكرون الله خير الماكرين
سيجدون الجيش الوطني الشعبي الجزائري الحر في انتظارهم ليكسر عظامهم، اننا قادمون يا غزة، يحيى تبون، تحيى الجزائر والمجد للشهداء(سمحوا ليا راني غير كنت كنحلم).
إيران تبحث على قنبلة مثل تلك التي القيت على هيروشيما و ناغازاكي
كل هذا العدوان على مدينة صغير تعيش تحت الاحتلال والدمار لعقود ، اين هي العدالة والانسانية
اين هو دور الامم المتحدة في هذه النزاعات
يظهر من عنوانكم وأسلوب كتابتكم للخبر، أنتم في هبة بريس، كأنكم الناطق الرسمي باسم الجيش الأمريكي، والجيش الإسرائيلي..شوية العزة والكرامة راكم عرب …بلا ما نقول مسلمين ،☹️☹️