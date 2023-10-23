إسرائيل تعلن عن شرطين لإلغاء العملية البرية في غزة

2023-10-23 / 09:19
14
هبة بريس - وكالات

صرح المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس بأنه سيتم إلغاء العملية البرية في قطاع غزة إذا أطلقت “حماس” سراح جميع المحتجزين واستسلمت دون قيد أو شرط.

وقال كونريكوس في حديث لإذاعة ABC الأسترالية: “إذا خرجت حماس من مخابئها التي يتسترون فيها بالمدنيين الإسرائيليين، وهو ما تفعله الآن، وأعادت جميع رهائننا الـ 212 واستسلموا دون قيد أو شرط، فستنتهي الحرب”.

وأضاف: “إذا لم يفعلوا ذلك، فمن المحتمل أن نضطر إلى الدخول وإنجاز الأمر”.

ولم يجب كونريكوس على سؤال عن سبب تأجيل الهجوم البري رغم أيام من التكهنات، قائلا بدلا من ذلك إن القوات الإسرائيلية “ستعمل على تفكيك حماس تماما” وتدمير قدراتها العسكرية بشكل كامل حتى لا تعود تشكل بعد الآن تهديدا للمدنيين الإسرائيليين.

كما لم يقدم المتحدث الإسرائيلي إجابة محددة على سؤال المذيع حول ما إذا كانت الأولوية القصوى للجيش الإسرائيلي تتمثل في التدمير الكامل لـ”حماس” أم تحرير جميع الرهائن المحتجزين لديها

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصر تدخل دفعة جديدة من المساعدات إلى قطاع غزة

مصر تدخل دفعة جديدة من المساعدات إلى قطاع غزة

2023-10-23 / 11:58
Photo of استشهاد لاعب فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة

استشهاد لاعب فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة

2023-10-23 / 11:14
Photo of الجيش الإسرائيلي: عدد المحتجزين في غزة يبلغ 222 شخصا

الجيش الإسرائيلي: عدد المحتجزين في غزة يبلغ 222 شخصا

2023-10-23 / 09:46
Photo of حرب غزة…هل ستتدخل ايران أم أنها ستكتفي بالوعد والوعيد؟

حرب غزة…هل ستتدخل ايران أم أنها ستكتفي بالوعد والوعيد؟

2023-10-22 / 19:04
Photo of حرب غزة…حتى الموتى لم يجدوا مكانا للدفن

حرب غزة…حتى الموتى لم يجدوا مكانا للدفن

2023-10-22 / 17:40
Photo of الجيش الإسرائيلي يعترف بقصف موقع مصري دون قصد

الجيش الإسرائيلي يعترف بقصف موقع مصري دون قصد

2023-10-22 / 17:17
Photo of ماكرون يجري زيارة رسمية لتل أبيب بداية الأسبوع القادم

ماكرون يجري زيارة رسمية لتل أبيب بداية الأسبوع القادم

2023-10-22 / 16:06
Photo of حماس تشن هجوما صاروخيا على دبابات توغلت داخل قطاع غزة

حماس تشن هجوما صاروخيا على دبابات توغلت داخل قطاع…

2023-10-22 / 15:38
Photo of السماح بدخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود إلى قطاع غزة

السماح بدخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود إلى قطاع غزة

2023-10-22 / 15:12
Photo of وزارة الصحة الفلسطينية: 4741 شهيد و حوالي 16 ألف جريح منذ بداية القصف

وزارة الصحة الفلسطينية: 4741 شهيد و حوالي 16 ألف…

2023-10-22 / 13:32

‫14 تعليقات

  1. والله لن يستسلم لكم أحد أحلموا أيها المغتصبون الجبابرة إن الله مع المقاومة حتى الشهادة لا رهاءن ولا إستسلام المقاومة على حق وأنتم على باطل يكفي الجراءم التي إقترفتموها في حق إخواننا وفي حق أرواح الأطفال البريءة والنساء والله عزيز ذو انتقام.

    2

  2. أولا إسرائيل لن توفي بعهدها ولو إستلمت الرهائن لما توقف الحرب لأنهم منافقين وكاذبين

    3

  5. أتمنى من إسرائيل ان تهاجم هجوم بري لأن كتائب القسام تعرف المكان جيدا وهي تحت الانقاض وقوة إسرائيل في الجو من صواريخ وطائرات ستكون متساوية القوى بينهم وحماس قوي في الحرب البرية
    لذالك كتائب القسام ستنتصر بإذن الله لا محال

    1

  6. صامدون ولسنا خائفون ونحن ايضا لنا شروط واولها خروجكم من الاراضي الطيبة يابنو صهيون

  7. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً، وَأَكِيدُ كَيْداً فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً.. صدق الله العظيم

  12. جنود الصهاين جبان لن يستطيعوا ان يهجموا وإن هاجموا فهم الخاسرين
    هناك فرق بين من يقاتل في سبيل الله ومصيره الجنة
    ومن يقاتل في سبيل الطغوث مصيره النار

  14. معا من يتكلم هدا الصهيون انك تحط شروطك يستحيل القبول بها هؤلاء المجاهدين اسم علا مسما ودمهم يجري فيه اسم واحد فلسطين حرة وعاصمتها القدس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق