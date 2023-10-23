إسرائيل تعلن عن شرطين لإلغاء العملية البرية في غزة
صرح المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس بأنه سيتم إلغاء العملية البرية في قطاع غزة إذا أطلقت “حماس” سراح جميع المحتجزين واستسلمت دون قيد أو شرط.
وقال كونريكوس في حديث لإذاعة ABC الأسترالية: “إذا خرجت حماس من مخابئها التي يتسترون فيها بالمدنيين الإسرائيليين، وهو ما تفعله الآن، وأعادت جميع رهائننا الـ 212 واستسلموا دون قيد أو شرط، فستنتهي الحرب”.
وأضاف: “إذا لم يفعلوا ذلك، فمن المحتمل أن نضطر إلى الدخول وإنجاز الأمر”.
ولم يجب كونريكوس على سؤال عن سبب تأجيل الهجوم البري رغم أيام من التكهنات، قائلا بدلا من ذلك إن القوات الإسرائيلية “ستعمل على تفكيك حماس تماما” وتدمير قدراتها العسكرية بشكل كامل حتى لا تعود تشكل بعد الآن تهديدا للمدنيين الإسرائيليين.
كما لم يقدم المتحدث الإسرائيلي إجابة محددة على سؤال المذيع حول ما إذا كانت الأولوية القصوى للجيش الإسرائيلي تتمثل في التدمير الكامل لـ”حماس” أم تحرير جميع الرهائن المحتجزين لديها
14 تعليقات
والله لن يستسلم لكم أحد أحلموا أيها المغتصبون الجبابرة إن الله مع المقاومة حتى الشهادة لا رهاءن ولا إستسلام المقاومة على حق وأنتم على باطل يكفي الجراءم التي إقترفتموها في حق إخواننا وفي حق أرواح الأطفال البريءة والنساء والله عزيز ذو انتقام.
أولا إسرائيل لن توفي بعهدها ولو إستلمت الرهائن لما توقف الحرب لأنهم منافقين وكاذبين
على حماس الا تقبل الشرط لأنها غدعة
كتائب القسام ليست خائفة من الهجوم البري
أتمنى من إسرائيل ان تهاجم هجوم بري لأن كتائب القسام تعرف المكان جيدا وهي تحت الانقاض وقوة إسرائيل في الجو من صواريخ وطائرات ستكون متساوية القوى بينهم وحماس قوي في الحرب البرية
لذالك كتائب القسام ستنتصر بإذن الله لا محال
صامدون ولسنا خائفون ونحن ايضا لنا شروط واولها خروجكم من الاراضي الطيبة يابنو صهيون
إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً، وَأَكِيدُ كَيْداً فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً.. صدق الله العظيم
أتمنى من إسرائيل الا توافق
ومن يضمن بعد إعطاء الرهائن ستنتهي الحرب
إسرائيل في مصلحتها عدم الهجوم البري لأن ذالك خطر ومجازفة كبيرة لها
اللهم انصر اخوننا فلسطين
جنود الصهاين جبان لن يستطيعوا ان يهجموا وإن هاجموا فهم الخاسرين
هناك فرق بين من يقاتل في سبيل الله ومصيره الجنة
ومن يقاتل في سبيل الطغوث مصيره النار
والله ان الله يمهل ولا يهمل سياتي يومكم يااعداء الله علا ارضه لن نستسلم
معا من يتكلم هدا الصهيون انك تحط شروطك يستحيل القبول بها هؤلاء المجاهدين اسم علا مسما ودمهم يجري فيه اسم واحد فلسطين حرة وعاصمتها القدس