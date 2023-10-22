الوداد يعود بفوز ثمين من قلب نيجيريا

هبة بريس_ الرباط

تمكن فريق الوداد البيضاوي المغربي اليوم الأحد، من العودة بفوز ثمين بعد هزه لشباك خصمه فريق إنيمبا بهدف لصفر باسم ذهاب ربع النهائي من توقيع اللاعب يحيى جبران، على أن يلاقي الفريق الأحمر في مباراة إياب ربع النهائي لذات المسابقة الجديدة، بالدارالبيضاء الأربعاء المقبل.

الوداد الذي لعب اليوم في دور نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي المستحدثة أخيراً، خرج منتصرا من قلب نيجيريا أمام خصمه الذي انهزم بهدف لصفر من ضربة جزاء.

وقد شهدت المباراة التي سيطر عليها الوداد، طرد مدافع من إنيمبا النيجيري، في آخر أنفاس المباراة، عقب عرقلة مهاجم الوداد الذي كاد ينفرد بحارس النادي النيجيري.

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