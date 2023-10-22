العاصفة القوية تربك حركة الطيران بالمغرب

هبة بريس_ الرباط

أكد المكتب الوطني للمطارات أن العاصفة القوية التي ضربت العديد من الجهات ببلادنا اليوم الأحد، قد أثرت بشكل مباشر في انسيابية حركة النقل الجوي وفي السير العادي لأنشطة الطيران، سيما بمطاري الدار البيضاء محمد الخامس وطنجة بن بطوطة.

وأضاف المكتب في بلاغ له ” توصلت هبة بريس بنسخة منه”، أنه تم تسجيل تغيير اتجاه 9 طائرات من مطار الدار البيضاء نحو مطاري مراكش المنارة وفاس سايس، في حين لم تتمكن طائرات 15 رحلة جوية من الإقلاع.

قبيل الساعة الثالثة بعد الزوال سجل تحسن في الظروف الجوية، وهو ما مكن من استئناف حركة الطيران بمطار الدار البيضاء.

ويذكر، أن المكتب الوطني للمطارات قد أشار في بلاغ سابق أنه طبق مساطر خاصة منبثقة عن التشريعات الوطنية والدولية المطبقة على حركة النقل الجوي في حالات الظروف الجوية الصعبة، أولويتها الأولى هي سلامة المسافرين.

حيث أعلن عن توقف حركة النقل الجوي، بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، طيلة يومه الأحد 22 أكتوبر الجاري، وذلك بفعل هبوب رياح قوية، مصحوبة بتطاير كثيف للغبار الأحمر.

حيث إن حركة النقل الجوي توقفت بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء من الساعة 11 صباحا إلى السادسة بعد زوال، الأحد، بسبب هبوب رياح قوية مع تطاير غبار كثيف.

ووفق المصدر ذاته، جرى تحويل مسار الطائرات التي كان يفترض أن تحط بمطار محمد الخامس، نحو مطاري مراكش وأكادير، كما اظطرت طائرة إماراتية للنزول في مطار مدريد بدل الدار البيضاء.

ولم يستبعد المصدر ذاته، عودة حركة الملاحة الجوية بمطار محمد الخامس، إلى طبيعتها قبل السادسة من مساء الأحد في حالة خفت قوة هبوب الرياح.

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