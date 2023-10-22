الطرق السيارة تدعو المغاربة لتجنب التنقل حتى تتحسن الأحوال الجوية

2023-10-22 / 15:33
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هبة بريس ـ الرباط

نصحت شركة الطرق السيارة بالمغرب عموم السائقين لتفادي التنقل في الظروف المناخية الحالية.

و وجهت شركة الطرق السيارة تحذيرا للمسافرين بضرورة توخي الحيطة و الحذر في تنقلاتهم و استعمالاتهم للطرق السيارة بسبب الرياح القوية.

هذا و كانت المديرية العامة للأرصاد الجوية قد أكدت في نشرة إنذارية أن الرياح القوية قد تصل سرعتها 110 كلم في الساعة بعدد من المناطق المغربية.

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‫8 تعليقات

  4. مادامت هناك رياح قوية جدا واجب علا مستعملي الطرق السيار الموجد بها هده الرياح القوية باخد الحيطة والحذر

  6. اللهم بعد هذه الرياح ان ترحمنا بامطار الخير علا عبادك وارضك وبهيمتك يارب العالمين

  7. فعلا رياح قوية وجائة مع نهاية العطلة فاللهم استر عبادك منها ويقال في التاني السلامة وفي العجلة الندامة

  8. يارب العالمين انت ارحم بنا ورحماتك وسعت السماوات والأرض فغيثنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين

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