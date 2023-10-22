توقعات طقس الأحد.. رياح قوية و أمطار بعدد من مناطق المغرب
هبة بريس ـ الرباط
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، تسجيل هبات لرياح قوية إلى محليا جد قوية فوق السهول الممتدة شمال الصويرة و الريف، بينما ستكون قوية نسبيا إلى قوية بكل من جنوب المنطقة الشرقية والأطلس وهضاب الفوسفاط والسهول الواقعة غرب الأطلس و بالجنوب الشرقي للبلاد.
ويرتقب نزول أمطار و بروز رعد محلي بالشمال الغربي للبلاد والريف ومنطقة سوس وبالقرب من السواحل الشمالية و الوسطى، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة و مصحوبة ببعض القطرات المطرية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط و شمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر الغبار فوق الجنوب الشرقي للبلاد و جنوب المنطقة الشرقية و محليا فوق السهول الممتدة غرب الأطلس.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و11 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين و 10 و12 درجة بالريف و المنطقة الشرقية، وما بين 14 و18 درجة بجنوب المملكة، و ستكون ما بين و 11 و17 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار فسترتفع بالمنطقة الشرقية و بشمال البلاد، في حين ستعرف انخفاضا طفيفا بالمناطق الوسطى و الجنوبية.
10 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث النافع يارب العالمين..
الله اعطينا على قد النفع يارب ..
الحمد لله بداية التساقطات المطرية..
نسأل الله تعالى أن يرزقنا المطر النافع ..
يجب إقامة صلاة الاستسقاء في المساجد طلبا للرزق والامطار..
المغرب يواجه أزمة الماء غير مسبوقة بسبب الجفاف ..
تراجع ملئ نسبة السدود كثيراً في الآونة الأخيرة..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
علينا جميعا الحفاظ على الماء لأنه مادة حيوية أساسية..
الحمد لله على نعمة المطر ونعمة الأمن والأمان والاستقرار ونعمة والصحة الحمد لله على كل النعم ..