المبيدات الفلاحية وخطر السرطانات….برلمانية تُحرج صديقي

محمد منفلوطي_ هبة بريس

وجهت الطبيبة والبرلمانية عن حزب الجرار ” حنان أتركين”، سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، محذرة إياه من تنامي ظاهرة المبيدات الفلاحية المسرطنة التي لها الأثر المباشر على التشوهات الخلقية.

واستندت البرلمانية المذكورة في سؤالها على دراسات أجرتها وكالة تابعة لمنظمة الصحة العالمية التي حذرت من مادة “الغليفوسات”، وتصنيفها من المبيدات المسببة للسرطان، مشددة على أن أوساط بالاتحاد الأوروبي اتخذت مواقف ونقاشات خلصت إلى حظر استعمالها في المجال الفلاحي بسبب الأضرار التي ثبت علميا أنها تلحقها بصحة الإنسان وما قد تسببه من تشوهات خلقية.

وفي سياق آخر، أعطى “محمد صديقي” وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الرحال أمس الجمعة الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي الحالي، مشيرا أن الموسم الفلاحي الماضي اتسم بعجز مهم في التساقطات المطرية وتوزيع زمني غير منتظم لهذه الأخيرة.

وتعهد الوزير بتزويد السوق الوطنية بـ 600 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس سعر الموسم السابق، لافتا إلى أن الأسمدة الأزوتية، التي يتم استيرادها بالكامل، تزويد السوق الوطنية بكميات كافية قدرها حوالي 500 ألف طن بأثمنة مدعمة من خلال مراكز للبيع، (240 درهم/قنطار لأمونيترات النيتروجين 33٪، و330 درهم/قنطار لليوريا 46٪، و150 درهم/قنطار لكبريتات الأمونيوم 21٪)، مشددا على مواصلة البرنامج الوطني للبذر المباشر للحبوب على مساحة 200 ألف هكتار بهدف الوصول إلى 1 مليون هكتار في أفق 2030، مسجلا أن الوزارة ستقوم، في هذا الإطار، باقتناء وتوزيع 130 بذارة للبذر المباشر لصالح التعاونيات الفلاحية مع تعزيز تحسيس ومواكبة الفلاحين لتبني هذه التقنية.

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