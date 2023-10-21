إقامة أزيد من 1000 خيمة مقاومة للبرد بمناطق الزلزال بتارودانت

هبة بريس - الرباط

تزامنا وموجة البرد والتساقطات المطرية التي تشهدها عدد من مدن ومناطق المملكة، تواصل مصالح السلطات المحلية بمختلف عناصرها، مجهوداتها، لتخفيف العبء على ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال.

وفي هذا الصدد، تمت خلال الساعات القليلة الماضية، إقامة ما يزيد عن ألف خيمة مقاومة للبرد بجماعة إميلمايس بإقليم تارودانت

هذا ويشار إلى أن اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، عقدت اجتماعها السادس، يوم الأربعاء المنصرم، حيث تم الوقوف على مدى تقدم تنزيل هذا البرنامج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وتطرقت اللجنة إلى آليات تقديم الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي هدمت بشكل كلي أو جزئي ‏‏للأسر المتضررة، التي حددت لائحتها، وذلك عبر 4 ‏دفعات ابتداء من فاتح نونبر المقبل، حيث سيتم صرف 20.000 درهم ابتداء من ‏هذا التاريخ كمبلغ للدفعة الأولى لإعادة بناء ‏ هذه المنازل .

كما أن الأسر مدعوة ‏ابتداء من ‏فاتح نونبر لإيداع ملفاتها المتعلقة بالترخيص لإعادة البناء لدى الجماعات المحلية التي تنتمي إليها، بحيث ستقدم لهم ‏مواكبة ‏تقنية عبر توفير تصاميم نموذجية تراعي خصوصية ومعايير المنطقة. وفق بلاغ لرئاسة الحكومة

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8