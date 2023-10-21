قـ..ـاتلة زوجها بمارتيل..مصدر يكشف حقيقة العثور على جـ..ـثة جديدة

نجلاء مزيان: هبة بريس

عقب مضي شهور على القضية المثيرة للجدل و المتعلقة بقيام سيدة بقتل زوجها و ابنها، انتشر يومه السبت خبرا جديدا يفيد وجود جثة ثالثة ودفنها من طرف المصالح الأمنية بمقبرة مرتيل في سرية تامة.

وفي هذا الصدد، نفى مصدر لجريدة هبة بريس جميع الأخبار الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي حول وجود جثة جديدة، مشيرا إلى أن الرفات الذي تم دفنه الأربعاء الماضي بالمقبرة الاسلامية بمدينة مرتيل، يعود للجثثين اللتين تم العثور عليهما واستخراجهما من مرآب منزل الجانية الكائن بنفس المدينة في وقت سابق.

وأشار المصدر ذاته إلى مدى خطورة ترويج أخبار زائفة، خاصة و أن القضية ما زالت قيد التحقيق، وستعلن الجهات المختصة نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.

يذكر أن القضية تعود أدراجها إلى شهر ماي الماضي، حيث تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، من توقيف سيدة وشقيقها، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة قتل عمد في حق الزوج وإخفاء معالم الجريمة التي تعود إلى سنة 2012.

وحسب معلومات البحث، يشتبه في تورط السيدة الموقوفة في قتل زوجها في سنة 2012، بمشاركة شقيقها، وذلك قبل أن تعمد لدفنه داخل مرآب المنزل وتتقدم ببحث لفائدة العائلة بدعوى أن الضحية اختفى في ظروف مجهولة، في محاولة لتضليل مسارات البحث وطمس معالم الجريمة.

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