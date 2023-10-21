هزة ارضية بالدريوس
الصورة تعبيرية

هزة إرتدادية جديدة بقوة 4.1 تجتاح شمال تارودانت

2023-10-21 / 16:53
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهد شمال إقليم تارودانت، زوال اليوم السبت 21 اكتوبر الجاري، هزة إرتدادية جديدة، شعر بها سكان المناطق والدواوير .

وأظهرت خدمة تتبع الزلازل من موقع “غوغل”، وعدد من تطبيقات المختصة في تتبع هذه الظاهرة، أن الهزة بلغت قوتها 4.1 درجات على سلم ريشتر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مركز الهزة وقع شمال شرق تارودانت في عمق 14.3 كيلومترا، وذلك في تمام الساعة 12:13 ظهرا.

وكان إقليم تارودانت قد شهد العشرات من الهزات الإرتدادية طيلة شهر شتنبر والنصف الاول من أكتوبر.

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‫6 تعليقات

  2. لو رأيت الخبر في جريدة أخرى لما صدقت لكن هبة بريس معروفة عليها المصداقية كثيرة الزلازل كاتخوف

  6. اللهم احفظ اخواننا في تارودانت ونواحيها اهل الكرم والخير . اللهم باعد عنهم المصايب والزلازل كما باعدت بين المشرق والمغرب .

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