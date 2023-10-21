بدء دخول أول قافلة شاحنات إغاثية لغزة من معبر رفح-
هبة بريس _ وكالات
شهد معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، السبت، بدء دخول أول قافلة شاحنات إغاثية إلى قطاع غزة.
جاء ذلك بحسب ما ذكره مدير الهلال الأحمر في شمال سيناء، خالد زايد.
وقال زايد: “بدأ دخول أول قافلة شاحنات إغاثية من معبر رفح من الجانب المصري إلى قطاع غزة”.
وأضاف أن القافلة الأولى تضم 20 شاحنة إغاثية ومر بعضها في اللحظات الأولى وتمر الأخرى تباعا.
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10 تعليقات
لا أظن أن المساعدات وصلت إلى قطاع غزة!! والله اعلم..
لا يعقل 20 شاحنات وصلت إلى قطاع غزة إنه مجرد بروطوكول أمام الرأي العام العالمي..
ما كفايا استنهار بنفسية شعب الفلسطيني لاشئ وصل إلى قطاع غزة بارسال لهم المساعدات ، غزة تموت جوعا وايهانة من طرف الصهاينة و حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كل ما أقوله هو اتمنى ان يكون هذآ صحيح وان تبقى معبر رفح مفتوحا على مدى اليوم من أجل مد المساعدات الإنسانية إلى ضحايا الابرياء قطاع غزة…
يجب على المستعمر الصهيوني بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية من طرف الدول العربية الإسلامية مساندة إخواننا المسلمين في قطاع غزة.
لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يحاصرونهم ويقاتلونهم ويجوعونهم ويشردونهم والدول العربية الإسلامية لم تحرك ساكنا ولم تتدخل على الفور لفك النزاعات ووقف إطلاق النار .
الأمر أصبح يتعلق بالدول العربية الإسلامية هي التي تصدر أوامر بفتح المعبر رفح من أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة..
الحمدلله الأمر يبشر بالخير على قطاع غزة بارسال لها هذه المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.
اللهم انصر اخواننا الفلسطينين المستضعفين نصرا مبينا ..
الحمدلله عبور 20 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع مصر تحية طيبة لمصر التي كانت سبب في إرسال هذه المساعدات الإنسانية.