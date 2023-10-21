بدء دخول أول قافلة شاحنات إغاثية لغزة من معبر رفح-

2023-10-21 / 09:24
10
هبة بريس _ وكالات

شهد معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، السبت، بدء دخول أول قافلة شاحنات إغاثية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما ذكره مدير الهلال الأحمر في شمال سيناء، خالد زايد.

وقال زايد: “بدأ دخول أول قافلة شاحنات إغاثية من معبر رفح من الجانب المصري إلى قطاع غزة”.

وأضاف أن القافلة الأولى تضم 20 شاحنة إغاثية ومر بعضها في اللحظات الأولى وتمر الأخرى تباعا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزير الجيش الإسرائيلي: حزب الله قرر المشاركة في القتال

وزير الجيش الإسرائيلي: حزب الله قرر المشاركة في القتال

2023-10-21 / 12:29
Photo of أشرف حكيمي أفضل مدافع أيمن في العالم

أشرف حكيمي أفضل مدافع أيمن في العالم

2023-10-21 / 11:51
Photo of “إسرائيل” تدعو مواطنيها لمغادرة مصر والأردن “فورا”

“إسرائيل” تدعو مواطنيها لمغادرة مصر والأردن “فورا”

2023-10-21 / 10:04
Photo of بلينكن : العملية البرية بغزة ينبغي أن تكون وفق القانون الدولي وقواعد الاشتباك

بلينكن : العملية البرية بغزة ينبغي أن تكون وفق…

2023-10-20 / 22:17
Photo of ايطاليا ..رئيسة الوزراء تعلن الانفصال عن زوجها ووالد ابنتها

ايطاليا ..رئيسة الوزراء تعلن الانفصال عن زوجها ووالد ابنتها

2023-10-20 / 20:35
Photo of وساطة قطرية ..حماس تطلق سراح رهينتين أمريكيتين لدواع انسانية

وساطة قطرية ..حماس تطلق سراح رهينتين أمريكيتين لدواع انسانية

2023-10-20 / 19:17
Photo of فضحت “بروباغاندا” العسكر..ناقلة اسرائيلية تتجه الى الجزائر للتزود بالغاز المسال

فضحت “بروباغاندا” العسكر..ناقلة اسرائيلية تتجه الى الجزائر للتزود بالغاز…

2023-10-20 / 17:21
Photo of غالانت : نريد القضاء على “حماس” وإنشاء نظام أمني جديد في غزة

غالانت : نريد القضاء على “حماس” وإنشاء نظام أمني…

2023-10-20 / 15:12
Photo of أعضاء في الكونغرس الأميركي يحذرون من انهيار الوضع الإنساني في غزة

أعضاء في الكونغرس الأميركي يحذرون من انهيار الوضع الإنساني…

2023-10-20 / 15:07
Photo of “غويتريش” يدعو من رفح الى دخول المساعدات إلى غزة

“غويتريش” يدعو من رفح الى دخول المساعدات إلى غزة

2023-10-20 / 14:29

‫10 تعليقات

  2. لا يعقل 20 شاحنات وصلت إلى قطاع غزة إنه مجرد بروطوكول أمام الرأي العام العالمي..

  3. ما كفايا استنهار بنفسية شعب الفلسطيني لاشئ وصل إلى قطاع غزة بارسال لهم المساعدات ، غزة تموت جوعا وايهانة من طرف الصهاينة و حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  4. كل ما أقوله هو اتمنى ان يكون هذآ صحيح وان تبقى معبر رفح مفتوحا على مدى اليوم من أجل مد المساعدات الإنسانية إلى ضحايا الابرياء قطاع غزة…

  5. يجب على المستعمر الصهيوني بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية من طرف الدول العربية الإسلامية مساندة إخواننا المسلمين في قطاع غزة.

  6. لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يحاصرونهم ويقاتلونهم ويجوعونهم ويشردونهم والدول العربية الإسلامية لم تحرك ساكنا ولم تتدخل على الفور لفك النزاعات ووقف إطلاق النار .

  7. الأمر أصبح يتعلق بالدول العربية الإسلامية هي التي تصدر أوامر بفتح المعبر رفح من أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة..

  8. الحمدلله الأمر يبشر بالخير على قطاع غزة بارسال لها هذه المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

  10. الحمدلله عبور 20 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع مصر تحية طيبة لمصر التي كانت سبب في إرسال هذه المساعدات الإنسانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق