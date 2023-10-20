فضحت “بروباغاندا” العسكر..ناقلة اسرائيلية تتجه الى الجزائر للتزود بالغاز المسال

2023-10-20 / 17:21
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هبة بريس _ س بويعقوبي

س.ب – هبة بريس

ييدو أن موقف النظام العسكري الحاكم بالجزائر، بخصوص العداء لاسرائيل لايعدو كونه “بروباغندا” و عنتريات انكشف زيفها مع بداية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة .

في السياق ذاته، قالت وكالة “رويترز”ان ناقلة اسرائيلية كانت تسعى لتحميل الغاز الطبيعي المسال من محطة مصرية قبل ان تغادرت خاوية وتحولت إلى أخرى بالجزائر بعد توقف خط أنابيب إسرائيلي ينقل الغاز لمصر بسبب تفاقم الصراع إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت رويترز عن الخبير أولوميد أجايي أن الناقلة “سي بيك قطالونيا” غيرت مسارها من محطة إدكو للغاز الطبيعي المسال في مصر وتتجه الآن إلى منشأة أرزيو في الجزائر.

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‫20 تعليقات

  2. كرهكم وعدونكم ورغبتكم في تشويه سمعة للجزائر سيفقدكم الثقة والنزاهة والمصداقية في نشر الاخبار فحسب ما أعرف انكم عندما تنشرون اخبار للجزائر تحصدون الاخضر واليابس في الكذب والخزعبلات سواء كان كذبا أو مهما كان لتشويه سمعتها هذا ليس جيد يا هبة بريس نعرف عنكم المصداقية وانتم من الجرائد الإلكترونية القليلة المعروفة بهذا لكن في أخبار الجزائر لا أرى لكم مصداقية

  9. لا شى غريب من عساكر الجزائر و تبونهم. الكل يعرف تطبيقهم من تحت الطاولة. منع الشعب من مضاهرات لدعم غزة هو الدايل

  11. الجزائر تريد شراء العلاقة مع اليهود بالمالوبكل ماتملك من اجل الصحراء المغربية

  12. الجزائر تريد شراء العلاقة مع اليهود بالمال و بكل ماتملك من اجل الصحراء المغربية

  13. كل الحكام خونة يا شعب الجزائر انتم بريء من الجنرالات . الحكام العرب يضحكون علينا نحن الشعب العربي. انهم خونة وعملاء كلهم

  17. قالها الاستاد منار السليمي مرارا وتكرارا. وان النظام العسكري مطبع مع إسرائيل سريا. رغم هطرقتهم في اعلامهم المخابراتي. التطبيع المخزن. الصهاينة…. مع العلم انهم هم الصهاينة الحقيقيين.في المنطقة.

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