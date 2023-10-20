“غويتريش” يدعو من رفح الى دخول المساعدات إلى غزة

2023-10-20 / 14:29
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هبة بريس _ وكالات

تفقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة الجانب المصري من معبر رفح، المنفذ الوحيد لقطاع غزة الى الخارج غير الخاضع لسيطرة إسرائيل، حيث دعا الى ادخال المساعدات بأسرع وقت ممكن الى القطاع.

وافقت إسرائيل على دخول المساعدات بطلب أميركي. إلا أن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث قال صباحا أن “أول شحنة يفترض أن تبدأ بالدخول اعتبارا من يوم غد (السبت) على أقرب تقدير”.

وفي كلمة ألقاها أمام البوابة المصرية لمعبر رفح، طلب غوتيربش تمكين شاحنات المساعدات من دخول غزة في أسرع وقت ممكن.

وقال “اننا نعمل بنشاط مع كل الأطراف، مع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة من أجل … أن تتحرك هذه الشاحنات في أقرب وقت ممكن”.

وأكد أن هناك “عمليات تحقق يجب أن تتم” قبل عبور الشاحنات ولكتها “يجب أن تتم بشكل فعال وسريع”،

اشترطت إسرائيل التي تفرض حصارا على غزة منذ أكثر من 16 عاما، التأكد من عدم ذهاب المساعدات الى حركة حماس، وأن تصل إلى “المدنيين” فقط “في جنوب غزة” الذي طلب الجيش من سكان القطاع الانتقال إليه.

وشدد غوتيريش على أن الأمم المتحدة لا تسعى الى ادخال “قافلة واحدة وانما نريد ادخال ما يكفي من شاحنات المساعدات لمساندة سكان قطاع غزة”.

وأزيلت كتل خرسانية أقامها المصريون بعد قصف إسرائيلي على حدودهم مع قطاع غزة المحاصر، كما ذكر مصدر أمني مصري لوكالة فرانس برس الجمعة.

وفي اليوم الرابع عشر من الحرب، تقول الأمم المتحدة إن سكان غزة البالغ عددهم نحو 2,4 مليون نسمة – نصفهم من الأطفال – أصبحوا على شفير “كارثة”، بعد تشديد إسرائيل حصارها وقطع إمدادات الماء والكهرباء والوقود والغذاء عبر المعابر التي تربطها بقطاع غزة، بينما يقترب احتياطي الأغذية من النفاد.

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