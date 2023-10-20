درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا السبت 21 أكتوبر
هبة بريس
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا السبت 21 أكتوبر، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة- الحرارة الدنيا- الحرارة العليا
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– وجدة 12……….19
– بوعرفة 13…….19
– الحسيمة 15…..22
– تطوان 13……….21
– سبتة المحتلة 13…..21
– مليلية المحتلة 16…..23
– طنجة 14………21
– القنيطرة 15 ……24
– الرباط 15……..23
– الدار البيضاء 15……25
– الجديدة 16………25
– سطات 13………22
– آسفي 14………26
– خريبكة 11……..20
– بني ملال 12…..19
– مراكش 14……..23
– مكناس 12……..20
– فاس 13………..19
– إفران 05………..14
– تاونات 14……..20
– الرشيدية 17….. 21
– ورزازات 13…….. 26
– أكادير 16……….25
– الصويرة 17………25
– العيون 18 …….. 27
– السمارة 18…… 27
– الداخلة 20 …… 26
– أوسرد 22………31
– لكويرة 22………27
– ميدلت 08…….. 21
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