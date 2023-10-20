هبة بريس

في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا السبت 21 أكتوبر، ‏حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

المدينة- الحرارة الدنيا- الحرارة العليا

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– وجدة 12……….19

– بوعرفة 13…….19

– الحسيمة 15…..22

– تطوان 13……….21

– سبتة المحتلة 13…..21

– مليلية المحتلة 16…..23

– طنجة 14………21

– القنيطرة 15 ……24

– الرباط 15……..23

– الدار البيضاء 15……25

– الجديدة 16………25

– سطات 13………22

– آسفي 14………26

– خريبكة 11……..20

– بني ملال 12…..19

– مراكش 14……..23

– مكناس 12……..20

– فاس 13………..19

– إفران 05………..14

– تاونات 14……..20

– الرشيدية 17….. 21

– ورزازات 13…….. 26

– أكادير 16……….25

– الصويرة 17………25

– العيون 18 …….. 27

– السمارة 18…… 27

– الداخلة 20 …… 26

– أوسرد 22………31

– لكويرة 22………27

– ميدلت 08…….. 21

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