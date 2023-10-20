القسام تؤكد استشهاد قائد لواء غزة وعدد من رفاقه
جانب من أنقاض أحد الأبراج السكنية في قطاع غزة

صحة غزة.. حصيلة الق__تلى 4137

2023-10-20 / 12:23
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هبة بريس _ بتصرف

واصلت إسرائيل، اليوم الجمعة، قصفها العنيف على قطاع غزة، في الوقت الذي وصف فيه الرئيس الأميركي جو بايدن حركة حماس بأنها تسعى “لتدمير ديمقراطية مجاورة”،

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية على غزة ارتفعت إلى نحو 4137 قتيلا و13300 مصاب.

وأعلنت كتائب القسام توجيه ضربة صاروخية على مدينة أسدود الإسرائيلية في جنوب البلاد. وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق محيطة بغزة بعد 11 ساعة من التوقف.

وأضافت الصحيفة أنه أمكن سماع صفارات الإنذار في مفلاسيم ونير آم. ولم تذكر الصحيفة تفاصيل عن سقوط صواريخ، وأوضحت أن آخر عملية قصف لفصائل فلسطينية للمنطقة وقعت في الحادية عشرة من ليل الخميس.

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