فنانة مغربية تتعرض لسرقة سيارتها من أمام منزلها

نجلاء مزيان: هبة بريس

بحسرة و ألم كبيرين، تقاسمت الفنانة المغربية سميرة أحمد مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي خبر سرقة سيارتها من أمام منزلها.

ونشرت الفنانة المغربية تدوينة مطولة عبر حائطها الفايسبوكي جاءت كالتالي:”لست من محبي نشر الأخبار الحزينة، خاصة المتعلقة بحياتي الشخصية، لكن حزني وغضبي كبيران يدفعانني لمشاركتكم ما وقع لي يوم الأحد صباحا، عندما اكتشفت أن سيارتي غير موجودة حيث وضعتها أمام البيت فاعتقدت أن المسؤولين حملوها إلى المحجز البلدي لأكتشف بأن السيارة سرقت”.

وواصلت المتحدثة ذاتها قائلة:”الأمر متروك الآن بيد رجال الأمن الذين تعاونوا معي مشكورين كثيرا في البحث عن الجاني”.

وأضافت :”ثقتي في مسؤولي الشرطة كبيرة وفي قدرة الله أكبر، أحاول أن أكون بخير رغم كل شيء، وأحاول السيطرة على غضبي مما حدث لأنه أمر صعب جداً، جعلني أفقد ثقتي في الأمان خاصة أن السيارة سرقت من أمام بيتي بطنجة”.

واختتمت تدةينتها قائلة :”عذرا إن اشركتكم همي، لكنني قررت أن اخبركم بذلك حتى لا تستكينوا تماما للأمان، فاللصوص بلا ضمير وأذاهم قد يطال الجميع لا قدر الله”.

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