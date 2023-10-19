انطلاق المرحلة الأخيرة للدوري الملكي الدولي للقفز على الحواجز

2023-10-19 / 23:10
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هبة بريس ـ رياضة 

انطلقت، اليوم الخميس بالحلبة المغطاة بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، منافسات المرحلة الثالثة والأخيرة من الدورة الثانية عشرة للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز (فئتي أربع نجوم ونجمة واحدة)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويأتي تنظيم منافسات هذه المرحلة، التي تستمر إلى غاية 22 أكتوبر ، في إطار فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمعرض الفرس (17 -22 أكتوبر) التي تشهد إجراء 13 مسابقة ستتوج،يوم الأحد المقبل، لنيل الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتعد محطة الجديدة (19 ـ 22 أكتوبر) الثالثة بعد محطتي تطوان (5-8 أكتوبر)، والرباط (12-15 أكتوبر). ويتضمن برنامج المحطة الثالثة للدوري الملكي، التي تنظمها مؤسسة الدوري الملكي المغربي الدولي للقفز على الحواجز، تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للفروسية، 13 مسابقة، سبع منها ضمن منافسات أربع نجوم، التي تعرف حضور أجود الفرسان من المغاربة والأجانب.

وتعرف الدورة مشاركة أزيد من 400 فرسا و 140 فارسا يمثلون، على الخصوص، إيرلندا وسويسرا وليتوانيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والنمسا وبولونيا ونيوزلندا، فضلا عن المغرب الذي يشارك بأبرز الفرسان.

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