فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة غدا لإدخال المساعدات الإنسانية

نجلاء مزيان:هبة بريس

تناقلت وسائل إعلام مصرية، خبر يفيد فتح معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة غدا الجمعة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ذاته.

وفي السياق ذاته، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه سيتم تدشين دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، غدا الجمعة خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده عند الجانب المصري من معبر رفح.

ونقلت وسائل اعلام مصرية عن مصدر أممي قوله، إن علم الأمم المتحدة سيرفع إلى جانب العلم المصري على معبر رفح استعدادا لإدخال المساعدات إلى غزة.

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