اعتدى بسكين على زوجين إيطاليين.. الأمن يوقف مختلا عقليا بفاس

هبة بريس _ فاس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، زوال اليوم الخميس (19 أكتوبر)، من توقيف شخص في وضعية غير طبيعية وتظهر عليه علامات عدم الاستقرار العقلي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض

.وأفاد مصدر أمني بأن المعلومات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، تشير إلى أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 59 سنة، باغت زوجين إيطاليين خارج المسار السياحي بفاس، وتحديدا بمنطقة قريبة من باب الفتوح، وعرضهما لاعتداء جسدي بواسطة سكين، ما تسبب لهما في جروح خفيفة على مستوى الذراع وأحد الأصابع، وذلك بدون سبب ظاهر

.وأشار المصدر الأمني إلى أن إجراءات البحث والتحري أوضحت بأن المشتبه فيه كان يخضع للعلاج العقلي والنفسي منذ سنة 2013، وأن آخر عملية استشفاء له تعود إلى التاسع عشر من شهر شتنبر الماضي.وجرى حجز السلاح الأبيض المستخدم في هذا الاعتداء ووضعه رهن إشارة البحث القضائي، الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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