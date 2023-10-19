الرياح القوية تتسبب في وقف الملاحة البحرية بميناء طنجة

2023-10-19 / 16:10
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اس.بويعقوبي - هبة بريس

أنهت قبطانية ميناء طنجة إلى علم البحارة وأرباب ومجهزي السفن بالميناء عن توقف الملاحة البحرية ابتداءا من مساء اليوم الخميس بشكل كامل وذلك بسبب الرياح القوية التي يشهدها مضيق جبل طارق والمنطقة .

ودعت قبطانية الميناء أرباب المراكب بعدم المخاطرة والالتزام بهذا القرار وكذا السهر على تقوية حبال الرسو وتوفير الطاقم الكافي لتأمين سلامة مراكبهم حيث لم يتم تحديد أي موعد لعودة الملاحة البحرية، الى أن تتحسن الحالة الجوية .

جدير بالذكر، أن إغلاق مينائي طريفة وطنجة والجزيرة الخضراء، متكرر الحدوث في حالة الرياح القوية بالمنطقة، حيث إن الموقع الجغرافي للموانئ يجعلها عرضة للعواصف التي تتسبب في علو الأمواج بشكل يهدد العبارات التي تعمل في الخط البحري طنجة-طريفة.

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