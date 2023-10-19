مرة أخرى ..إخلاء ستة مطارات فرنسية بعد تهديدات بوجود قنابل

2023-10-19 / 14:47
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هبة بريس _ وكالات

تم إخلاء ستة مطارات فرنسية، اليوم الخميس، بسبب تهديدات جديدة بوجود قنابل، وفقا لما ذكرته عدد من وسائل الإعلام المحلية.

وأوضحت المصادر أن المطارات المعنية هي “مونبلييه” و”ليل” و”نانت-أتلانتيك” و”بوردو” و”باو” و”بوفيه-تيلي”.

وأضافت أنه جرى تحويل الرحلات الجوية، ومن المتوقع مرة أخرى حدوث تأخيرات كبيرة في السماء الفرنسية طوال اليوم، فيما انتقلت الشرطة ووحدات إزالة الألغام إلى الموقع.

وشهد يوم الأربعاء إخلاء العديد من المطارات في مختلف أنحاء فرنسا، بعد تحذيرات مماثلة، فيما تعيش البلاد على وقع الخوف من هجمات محتملة. وأدت هذه التهديدات بوجود قنابل إلى إلغاء ما مجموعه 130 رحلة وتأخيرات عديدة.

وخلال الأيام الأخيرة، تم إخلاء العديد من المواقع الفرنسية، بما في ذلك المدارس ومتحف اللوفر وقصر فرساي، بعد تهديدات بوجود قنابل.

ودخلت فرنسا الجمعة الماضي في حالة التأهب القصوى، وهي أعلى مستوى من أدوات نظام مكافحة الإرهاب الفرنسي بعد مقتل أستاذ طعنا على يد طالب سابق في مدرسة ثانوية عامة في أراس بشمال البلاد.

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