كريم بنزيما

“بنزيما ” يرد على اتهامات وزير الداخلية الفرنسي

2023-10-19 / 14:21
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هبة بريس _ رياضة

نفى الفرنسي كريم بنزيما، الحائز على جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، اتهامات وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، ضده بأن لديه صلات مع إسلاميين، معلنا أنه يعتزم رفع دعوى بالإهانة ضد المسؤول الحكومي.

جاء ذلك في تصريحات لصحيفة (لو باريزيان) أدلى بها محامي اللاعب الفرنسي، هيو فيجييه، حول الدعم العلني الذي قدمه بنزيما للمدنيين في فلسطين، في خضم الحرب بين “إسرائيل” وحركة حماس الفلسطينية، وبعد هجومين من جانب إسلاميين في أوروبا (في فرنسا يوم الجمعة وفي بلجيكا يوم الثلاثاء).

وقال محامي بنزيما، الذي أكد أنهم يخططون لرفع دعوى ضد دارمانان بتهمة «التشهير، وحتى الإهانة العلنية»، نظرا لسمعة مهاجم نادي الاتحاد السعودي: «لا يمكننا أن نقبل أن يعتقد أولئك الذين يحكمون أنهم مخولون بالقيام بأي شيء».

وقرر بنزيما، لاعب فريق الاتحاد السعودي الحالي والذي شارك في 97 مباراة مع منتخب فرنسا، بالفعل رفع دعوى ضد عضوة البرلمان الأوروبي نادين مورانو، بتهمة التشهير، بعد أن ذكرت السياسية أن اللاعب «هو عنصر دعاية لـ ’حماس’».

وطلبت عضوة أخرى في مجلس الشيوخ، فاليري بوير، اليوم سحب الجنسية الفرنسية من بنزيما، الذي ولد في فرنسا ولكن عائلته كانت تحمل أيضا جواز سفر جزائريا.

وحذر المحامي فيجييه، الذي يخطط أيضا لتقديم شكوى ضد بوير، من أن «مثل هذا الإجراء مستحيل لأنه مواطن فرنسي وأحد والديه فرنسي أيضا. وهذا يذكرنا بما حدث في ألمانيا النازية».

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