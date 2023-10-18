إبطال قرار الحكومة الفرنسية حول منع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين

2023-10-18 / 17:52
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نجلاء مزيان : هبة بريس

أبطل اليوم مجلس الدولة الفرنسي قرار الحكومة الذي إتخذته في وقت سابق والذي كان يقضي بمنع المسيرات الداعمة لفلسطين .

وجدير بالذكر أنه بطلب عاجل تقدمت به جمعية مناصرة للفلسطينيين، أصدر مجلس الدولة بفرنسا، أعلى محكمة إدارية في البلاد، قراره بخصوص قرار وزارة الداخلية حظر المظاهرات المساندة للشعب الفلسطيني.

واعتبرت الجمعية أن قرار السلطات يتعارض مع القانون الفرنسي، كما أكد أحد محاميها فانسان برينغارت، مشيرا إلى أن “هذا يعطي الانطباع بأن الصوت الفلسطيني ليس له الحق في أن يُسمع” في فرنسا، “وهذا يمثل إشكالية بالنسبة للديمقراطية”.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس هذا الحظر، معتبرا أن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين “من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام”.

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