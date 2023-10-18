الاستعدادات لمونديال 2030 تجمع لقجع بغوميز وروشا

2023-10-18 / 14:32
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هبة بريس _ الرباط

اجتمع صباح اليوم الأربعاء 18 أكتوبر بمدينة لشبونة، رؤساء الاتحادات الكروية الثلاثة بكل من المغرب والبرتغال وإسبانيا، في إطار تقديم ملف الترشيح المشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

وحسب بلاغ الجامعة فقد تم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، رئيس الجامعة البرتغالية لكرة القدم فرناندو غوميز، وبيدرو روشا رئيس الجامعة الملكية الإسبانية لكرة القدم، مواصلة النقاش الخاص بالاستعدادات والتحضير للترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، التي ستوحد قارتين، على أن تكون هذه النسخة الأفضل في تاريخ هذه التظاهرة الكروية العالمية.

ويعتبر هذا الاجتماع، هو الثاني من نوعه الذي يجتمع فيه رؤساء الإتحادات الكروية الثلاثة، لكنه الأول بعد قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” باعتماد الترشيح الثلاثي المغربي الاسباني والبرتغالي، كملف وحيد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

وخلال هذا الاجتماع ، الذي عقد في مقر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، يومه الاربعاء 18 أكتوبر 2023 تقرر تقديم خطاب النوايا في 28 أكتوبر 2023 كأحد متطلبات عملية الترشيح .

وستكون هذه الخطوة الرسمية الأولى نحو تقديم العرض المشترك لتثبت جدية والتزام المغرب والبرتغال وإسبانيا باستضافة نهائيات كأس العالم بنجاح.

على أن تقام مراسيم هذه العملية بمدينة الرباط وسيعقبها مؤتمر صحفي يشارك فيه رؤساء الاتحادات الكروية الثلاث.

في الوقت نفسه، واصلت لجنة ملف استضافة كأس العالم 2030 عملها، وعقدت يوم الأربعاء اجتماعا آخر لمتابعة مشروع الترشيح في مدينة مدريد

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