مص_رع شخصين في هجوم مس_لح استهدف مواطنين سويديين في بروكسل

هبة بريس ـ وكالات

قتل شخصان بالرصاص في بروكسل، مساء الاثنين، كما أكدت النيابة العامة البلجيكية.

وندد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بـ”هجوم مروع” استهدف مواطنين سويديين، مشددا على أن مكافحة الإرهاب عملية مشتركة.

وبحسب تسجيل فيديو بثه موقع الصحيفة الفلامندية هيت لاتست نيوز، فر القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة وأطلق منها أربعة عيارات نارية على الأقل.

ورفعت بلجيكا مستوى التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بعد أن زعم رجل في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه هو منفذ الهجوم وأنه من تنظيم “الدولة الإسلامية”.

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