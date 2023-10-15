البحرية الملكية تقدم المساعدة ل59 مرشحا للهجرة غير الشرعية بطانطان

2023-10-15 / 23:23
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هبة بريس ـ الرباط 

علم لدى مصدر عسكري، أن وحدة تابعة للبحرية الملكية، وفي إطار مهمة للبحث والإنقاذ، قدمت مساعدة، اليوم الأحد شمال شرق ميناء طانطان وعلى بعد حوالي 20 كلم من الساحل، ل59 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن قارب مطاطي، ومن ضمنهم ثمان نساء وأربعة قاصرين.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم تقديم الإسعافات الضرورية للأشخاص الذين تم إنقاذهم قبل تسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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