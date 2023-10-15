منتخب بلجيكا يفوز بالدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز

هبة بريس ـ رياضة

توج المنتخب البلجيكي للفروسية بطلا لكأس الأمم 2023 في القفز على الحواجز ، المنظمة ضمن المحطة الثانية الدورة ال12 للدوري الملكي المغربي الدولي، التي احتضنها المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط على مدى أربعة أيام (12-15 أكتوبر الجاري)، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وجاء تتويج الفريق البلجيكي ، المتكون من الفرسان فرجين ثونو وسيريل كولز وارين سكوفلير وجيروم غيري بلقب الدورة الحالية بعد أن أنهى المنافسات بمجموع أربع نقاط كجزاء، متقدما على منتخب سويسرا ، الذي سجل خمس نقاط كجزاء وكان يتكون من إليان بومان ومهدي روسيلي دوبجانشي وألكسندرا أمار وباربارا شنيبر.

أما المركز الثالث ،للمسابقة التي بلغ علو حواجزها 1.55م، فعاد للمنتخب الفرنسي المتكون من نيكولاس ديسوز وجيين سادران وإمريك جورج وأولفيي روبير بمجموع 16 نقطة كجزاء.

وحل الفريق الوطني المغربي، الذي ضم كل من عبد الكبير ودار والغالي بوقاع عبد السلام بناني سميرس وفانسون زكرياء بورغينيون في المركز السادس في المسابقة بمجموع 36 نقطة كجزاء. وشهدت مسابقة كأس الأمم للقفز على الحواجز مشاركة ثمانية بلدان وهي بلجيكا وفرنسا وإيرلندا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وأوكرانيا والمغرب.

يذكر أن المنتخب الألماني للفروسية سبق وأن توج بطلا لكأس الأمم 2022 في القفز على الحواجز. وفي نهاية هذه المسابقة أشرف السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على تسليم الكأس للفريق الفائز، والجوائز للفرق التي أكملت منصة التتويج.

وعرفت هذه الدورة، التي ينظمها الدوري الملكي المغربي الدولي للقفز على الحواجز، تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للفروسية، مشاركة أجود فرسان الأندية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة إلى جانب أبرز الفرسان الأجانب الذين يمثلون مختلف القارات.

ومثل المغرب خلال هذه المحطة نخبة من نجوم هذا النوع الرياضي (4 نجوم) من بينهم على الخصوص عبد الكبير ودار، الفارس المغربي الوحيد الذي فاز بسباق الجائزة الكبرى 5 نجوم (بباريس 2016)، والفائز مرتين خلال دورة العام الماضي بالجائزة الكبرى لتطوان والجديدة ، والغالي بوقاع الفائز السنة الماضية في الرباط.

كما سجل المغاربة أيضا حضورهم في المسابقات من فئة نجمة واحدة، حيث شهدت هذه الأخيرة مشاركة أزيد من 60 فارسا وفارسة، منهم على الخصوص بالإضافة إلى علي الأحرش وعبد الكبير ودار، كل من الغالي بوقاع وسعد الجابري ومحمد علي الأحرش وسكينة ودار.

وتعد محطة الرباط (12 ـ 15 أكتوبر الجاري) الثانية بعد محطة تطوان (5ـ 8 أكتوبر)، فيما ستقام الثالثة بالجديدة (19 ـ 22 أكتوبر).

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