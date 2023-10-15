الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي يحذران من “إبادة جماعية” في غزة
هبة بريس ـ وكالات
حذّر الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية من أن اجتياحا بريا إسرائيليا لقطاع غزة “قد يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة”.
وطالب بيان مشترك صدر عقب اجتماع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي “بوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة”.
وحذر من أن “عملية برية إسرائيلية في غزة ستنطوي دون شك على عدد كبير من الضحابا المدنيين، بما في ذلك نساء وأطفال، الأمر الذي قد يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة”.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
4 تعليقات
هذا أن حصل سيكون خسارة لإسرائيل
أكبر غلط سترتكبه إسرائيل هو هذا بإذنِ الله نصر
كتائب القسام تحت الانقاض وهي تعرف المواقع جيدا وإسرائيل ضعيفة في البر وسيكون السلاح والقوة متساوية وهذا في صالحة حماس ويارب انصرهم يارب
يارب انصر اخواننا في غزة