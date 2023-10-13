بنكيران مخاطبا الإسرائليين : لا تغتروا بالتطبيع الذي عقدتموه فالشعوب تكرهكم

2023-10-13 / 10:12
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هبة بريس _ الرباط

خاطب بنكيران الإسرائليين في فيديو عبر تقنية المباشر بفيسبوك في وقت متأخر من ليلة الجمعة قائلا لهم “لقد اغتررتم بقوتكم، واغتررتم بأسلحتكم، واغتررتم بمساندة الآخرين لكم، لا تغتروا بالتطبيع الذي عقدتموه مع بعض الدول المجاورة لكم، الشعوب تكرهكم والشعوب تحقد عليكم والشعوب تريد أن تقالكم، يحول بينها وبينكم الحدود والسدود والأنظمة”.

وأضاف رئيس الحكومة الأسبق أن “هذه الأحداث من شأنها إرجاع الشعور إلى الأمة بأن محاربة إسرائيل ليست شيئا مستحيلا، وأن رد عدوانها والوقوف في وجهها أمر ممكن

.وأضاف، أن المقاومة أثبت أن هذا الجيش يُقهر ويُغلب، وهو مثل كل الجيوش، يجري عليه ما يجري على غيره، خاصة وأننا أمام مقاومين لا يهابون الموت ولا يخشونه، بل يفرحون به لأنه شهادة ولأنه في سبيل الله.

وذكر ابن كيران، أن هذه عملية طوفان الأقصى أرجعت الأمل لشعب عربي ومسلم ومسيحي اعتُدي على أرضه من خلال جماعات إرهابية، في إطار تاريخي مجمع عليه، قُتل خلاله نساؤه وأطفاله وشبابه، وهُجروا إلى المخيمات في سوريا ولبنان والأردن، كما طُوح بهم في مختلف دول العالم، وسط تواطؤ غربي وعالمي.

وأضاف، هذا الشعب الذي يعاني الأمرين، حين قبل أن يجلس إلى حكام إسرائيل ويتفاوض معهم، ويقبل الشروط المجحفة، لم يتحقق له شيء من الوعود والمواثيق الموقعة، بعد مرور ثلاثين سنة على الاتفاق الموقع.

وأردف، ذلك أن الاحتلال لم يسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة، ولم يسمح للفلسطينيين في الأراضي المحتلة بأن يكونوا مواطنين، بل تجرأ المحتل على الأقصى بشكل غير مسبوق، وقابل أصحاب الأرض بالتقتيل والإهانة والاعتداءات المتكررة والمتواصلة.

وقال ابن كيران، إن عملية طوفان الأقصى جاءت في ظل كل هذه الجرائم الصهيونية، وفي ظل الحصار الظالم المتواصل على قطاع غزة، وانسداد الأفق السياسي وسبل العيش الكريم بالقطاع، فضلا عن قتل آلاف المدنيين في اعتداءات عسكرية متكررة.

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‫2 تعليقات

  1. هل انتم مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة. ام مجرد موجة تركبون عليها للهجوم على الدول التي اعادت العلاقات مع اسرائيل. ياعقول القومية العربية الشعارات.

  2. السيد بنكيران يتحدث باسم كافة الشعوب بثقة زائدة.ولا يقصد غير الدولة المغربية والحكومة المغربية التي كان بمعية زملاءه جزءا منها .ولم تكن له انءاك الجراة للصدع بهذا الموقف الغريب .

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