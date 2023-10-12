الاتحاد الدولي يرشح سفيان البقالي لجائزة أفضل عداء في العالم

هبة بريس ـ رياضة

تم ترشيح البطل الأولمبي والعالمي في سباق 3000 متر موانع، اليوم الخميس، سفيان البقالي، لجائزة أفضل عداء لسنة 2023، التي يمنحها الاتحاد الدولي لألعاب القوى (وورلد أتليتيك).

وتضم قائمة المرشحين، التي أعلن عنها موقع الاتحاد الدولي لألعاب القوى (وورلد أتليتيك)، 11 عداء، من بينهم البقالي الذي توج بطلا للعالم في غشت الماضي في سباق 3000 متر موانع للمرة الثانية على التوالي، خلال بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت في بودابست.

وكان البطل المغربي أكد بهذا اللقب العالمي الجديد مكانته باعتباره سيد سباق 3000 متر موانع بلا منازع.

وحسب موقع (وورلد أتليتيك)، فإن افتتاح عملية التصويت تنطلق هذا الأسبوع تمهيدا لحفل توزيع جوائز العالم لألعاب القوى 2023.

وتم اختيار قائمة المرشحين من قبل لجنة دولية تضم خبراء ألعاب القوى يمثلون المناطق القارية الست لألعاب القوى العالمية.

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