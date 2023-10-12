المنتخب المغربي الأولمبي ينهزم أمام العراق بهدف لصفر

2023-10-12 / 22:14
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هبة بريس ـ رياضة 

في لقاء ودي أجري بالدار البيضاء استعدادا للاستحقاقات القادمة، انهزم المنتخب المغربي الأولمبي بهدف نظيف أمام نظيره العراقي.

و لم تستطع كتيبة عصام الشرعي تحقيق الفوز أمام أشبال الرافدين حيث تمكن اللاعب العراقي أمين الهماوي من تسجيل هدف الفوز لمنتخب بلاده في آخر دقائق الشوط الأول.

و حاول رفاق شادي رياض الضغط بكل قوتهم خلال الشوط الثاني لتحقيق التعادل قبل أن تنهي صافرة الحكم النزال الودي بهزيمة الأولمبي المغربي بهدف لصفر.

*الصورة من الأرشيف

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