محادثات بين إندونيسيا وأستراليا للترشح لمونديال 2034

هبة بريس _ رياضة

تجري إندونيسيا محادثات مع أستراليا لتقديم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2034 في كرة القدم، رغم إعلان الاتحاد الآسيوي دعم ملف ترشّح السعودية، وذلك وفقاً لرئيس اتحاد اللعبة.

والأسبوع الماضي، دعا الاتحاد الدولي (فيفا) الاتحادات الوطنية من آسيا وأوقيانيا لتقديم ملفات الترشح لنسخة 2034، بعد تسمية الملف المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030، مع إقامة ثلاث مباريات في أميركا الجنوبية.

وسيكون الموعد النهائي لتقديم الخطابات التأكيدية من الاتحادات الوطنية الأعضاء المهتمة بالترشُّح في 31 أكتوبر 2023.

ويُصادق كونغرس فيفا على ملف الاستضافة النهائي اعتبارا من الربع الأخير من عام 2024.

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