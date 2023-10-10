الجامعة تفند أخبارا كاذبة نشرتها صحيفة إسبانية بخصوص يامين لامال

2023-10-10 / 19:03
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هبة بريس ـ رياضة 

فندت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جملة وتفصيلا ما أوردته صحيفة AS الرياضية الاسبانية في مقالها الذي نشرته اليوم لكاتبه جواكين ما روتو والذي تطرق فيه إلى الضغوط التي يتعرض لها اللاعب الإسباني ذو الأصول المغربية لامين يامال بمحاولة إغرائه ماليا للانضمام الى المنتخب المغربي.

و أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن ما ورد في المقال السالف الذكر عار من الصحة ولا يستند لأي دليل خاصة و أنها احترمت اختيارات اللاعب لامين يامال كباقي اللاعبين المغاربة ذوي الأصول المغربية الذين اختاروا منتخبات أخرى بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية في جميع أنحاء العالم لإقناع اللاعبين الناشئين بطرق قانونية ومشروعة من خلال تقديم مشاريع مستقبلية وأهداف تحددها الإدارات التقنية للمنتخبات الوطنية بجميع فئاتها.

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