رئيس البنك الدولي: “استمتعت بحضوري للمغرب و قابلت عددا من الشباب المتحمس”

2023-10-09 / 11:46
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هبة بريس _ القسم الرياضي

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أشاد أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي بالمملكة المغربية و التطور الكبير الذي تعرفه في عديد المجالات و في مقدمتها كرة القدم.

و شارك رئيس مجموعة البنك الدولي في مقابلة كروية استعراضية تم تنظيمها على هامش اجتماعات البنك الدولي و صندوق النقد بالملعب الكبير لمراكش.

و أوضح أحاي بانغا في تصريحات إعلامية بأنه استمتع جيدا بحضوره في المغرب، مؤكدا بأن المقابلة الكروية التي شارك فيها كانت فرصة للاحتفال، خاصة أنه قابل عددا من الأطفال و الشباب المتحمس.

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