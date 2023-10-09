فتاح العلوي: “علاقاتنا قوية مع المؤسسات المالية و لقاء مراكش سيجسد ذلك”
هبة بريس ـ اقتصاد
أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية بأن المغرب تربطه علاقات قوية مع الشركاء الماليين و في مقدمتهم البنك الدولي و صندوق النقد الدولي.
فتاح العلوي و على هامش مشاركتها في لقاء كروي استعراضي أجري مساء أمس بمراكش، حضره عدد من ضيوف المملكة، صرحت بأن انطلاقة اجتماعات مراكش بهذا اللقاء لها أكثر من دلالة.
و أضافت وزيرة الاقتصاد و المالية بأن العلاقة بين المغرب و البنك الدولي من جهة و العلاقة بين بلادنا و صندوق النقد هي علاقات قوية و سيتجسد ذلك من خلال اجتماعات مراكش.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
تعليق واحد
علاقات قوية!! على حساب من؟ما هي التنازلات التي قدمها بلدنا للحصول على هذا الامتياز؟