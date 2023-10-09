فتاح العلوي: “علاقاتنا قوية مع المؤسسات المالية و لقاء مراكش سيجسد ذلك”

هبة بريس ـ اقتصاد

أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية بأن المغرب تربطه علاقات قوية مع الشركاء الماليين و في مقدمتهم البنك الدولي و صندوق النقد الدولي.

فتاح العلوي و على هامش مشاركتها في لقاء كروي استعراضي أجري مساء أمس بمراكش، حضره عدد من ضيوف المملكة، صرحت بأن انطلاقة اجتماعات مراكش بهذا اللقاء لها أكثر من دلالة.

و أضافت وزيرة الاقتصاد و المالية بأن العلاقة بين المغرب و البنك الدولي من جهة و العلاقة بين بلادنا و صندوق النقد هي علاقات قوية و سيتجسد ذلك من خلال اجتماعات مراكش.

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