لقجع: “ملعب مراكش سيحتضن مباريات جد مهمة في كأس العالم 2030”
هبة بريس _ رياضة
أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و رئيس لجنة تنظيم كأس العالم 2030 بأن ملعب مراكش سيحتضن عددا من المباريات منها مباريات جد مهمة في البطولة العالمية.
و صرح لقجع على هامش لقاء كروي استعراضي تم إجراؤه بمراكش على هامش انعقاد اجتماعات البنك الدولي و صندوق النقد بأن ملعب مراكش سيكون من بين الملاعب المونديالية سنة 2030.
و أضاف لقجع في كلمة له أمام الضيوف الذين حضروا للمغرب و كذلك أمام الأطفال ضحايا الزلزال الذين شاهدوا المقابلة من الملعب بأن ملعب مراكش سيحتضن مباريات هامة في المونديال، قبل أن يختم كلمته بعبارة “سير، سير، سير…” الشهيرة التي أصبح يرددها المغاربة فرحا منذ إنجاز الأسود في مونديال قطر.
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5 تعليقات
المغاربة يريدون تشييد احسن ملعب بالصحراء المغربية للعب بعض،مباريات كاس العالم 2030
هنيئا لنا جميعا ونعتز كوننا مغاربة ولنا ملك اعزه الله ونصره ملك القلوب والشعوب حرص على هدا الوطن الا ان وصل علا ماهو عليه من تقدم وازدهار ومراكش لوحة جميلة وستزداد جمالا لي احتضانها مباريات المونديال
هنيئا لي مراكش التي اوختيرت من بين الملاعب التي ستحتضن مباريات المونديال
اللهم زيد وبارك في وطننا الحبيب وشكرا علا الصاهرين علا هدا التنظيم الكروي وعلا راسهم السيد اللقجع
ياربي ايكمل بيخير وعلا خير انشاالله او نديرو النية او ربي امعانا ويبعد علينا عين الحساد والحاقدين يارب العالمين