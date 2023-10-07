160 قت.يلاً إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة

2023-10-07 / 14:46
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هبة بريس - وكالات

قالت مصادر طبية، اليوم السبت إن 160 فلسطينيًا قُتلوا إثر استهداف الطائرات الإسرائيلية لمناطق في غزة، بينما دعت وزارة الصحة في القطاع إلى توفير حماية دولية للمستشفيات وفرق الإسعاف.

وأكدت المصادر أن القصف الإسرائيلي خلّف أيضًا أكثر من 1000 جريح في مستشفيات غزة منذ صباح اليوم.

وفي بيان لها، استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة استهداف المستشفى الإندونيسي ما أدى إلى مقتل أحد العاملين وإصابة آخرين، إضافة لتعطل محطة الأوكسجين.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية والإنسانية إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية المؤسسات الصحية، وسيارات الإسعاف، والطواقم الطبية، خلال الطوارئ.

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‫10 تعليقات

  9. يجب على المغرب إرسال مساعدت لفلسطين والانكار على إسرائيل والا فهو راضي عما يفعلوه اليهود في اخونه المسلمين ومن قال ليس إخواننا فلا أظن أنه يعني الإسلام بشيء وإنما هو يهودي مختبئ تحت جنسية مغربية

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