إشادة بجهود المغرب المتواصلة لإنجاح المصالحة بين الليبيين

هبة بريس

أشاد نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا، مسعود عبيدي، اليوم الجمعة، بالرباط، بالجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، مبرزا أن “اتفاق الصخيرات شكل منعطفا حاسما في سبيل إنهاء الصراع الدامي بليبيا”.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا والوفد المرافق له، مع رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن عبيدي، الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة على رأس وفد هام، أعرب، بهذه المناسبة، عن الرغبة في تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للدولة بليبيا ومجلس المستشارين، والاستفادة من تجربة هذا الأخير في التكوين والمجالات ذات الصلة.

من جهته، جدد ميارة “استعداد المملكة المغربية الدائم لدعم كل جهود المصالحة الوطنية الليبية، من منطلق حرص جلالة الملك محمد السادس على تهيئ كل الظروف من أجل إقرار توافق وطني بين الأشقاء الليبيين، وتذليل كل الصعاب التي تعرفها المرحلة الانتقالية”.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن المغرب لن “يدخر جهدا في مساندة الليبيين في هذه المرحلة، بما يفضي إلى إعادة بناء دولة وطنية بمؤسسات قوية”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن اللقاء شكل، أيضا، فرصة تم خلالها استعراض مختلف التحديات التي تشهدها المنطقة، في ظل تنامي المخاطر الأمنية وانتشار الجماعات المسلحة العابرة للحدود، ما يفرض تكاثف كل الجهود للحفاظ على كيانات الدول والمجتمعات، وتحصين وحدتها وسلامة أراضيها.

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