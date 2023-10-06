فاس.. “البوندكاني الحاج العثماني” بائع المهيجات الجنسية في قبضة الأمن
تمكنت فرقة البحث والتحري الجنائي التابعة للشرطة القضائية بولاية أن فاس، عصر أول أمس الأربعاء، من إيقاف عشابا بعد اشتباهه في قضية ترويج محتوى إلكتروني مخل بالحياء يهدف إلى بيع أعشاب طبية تقوي الرغبة الجنسية للرجال.
وحسب مصادر هبة بريس، فإن الشرطة القضائية أوقفت، أول أمس الأربعاء، بمقاطعة المرينيين عشابا يقوم بترويج عقار يزعم أنه يقوم بتكبير العضو الذكري على منصات التواصل الإجتماعي بطريقة مخلة بالحياء تحمل في طياتها مصطلحات نابية.
وتم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وعلمت هبة بريس أن المشتبه فيه تم تقديمه على أنظار العدالة لتقول كلمتها في حقه.
يذكر أن فيديوهات العشاب شهدت انتشارا واسعا على منصات صفحات مواقع التواصل والقنوات الإلكترونية، حيث أضحت تظهر كإشهار على فيديوهات منشورة على منصة “يوتوب’’ قبل انطلاق شريط الفيديو.
8 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
بحال هاد النماذج كثروا
اهل الفسق كثروا في زمن قل فيه الصالحون
أصبح الإنسان يبحث عن المال بكل السبل واخر شيء يسأل عنه هل ذالك حلالا اوحرما
لا حول ولا قوة الا بالله
انا عايش في اوربا اكتر من تلاتيين سنة عمري شفت شي نصارا يتكلمو على المرض لي عندنا في البلاد الشعب الككبوت اتفوووو
تحيا لمصالح الامن على هذا العمل لان مثل هذه النماذج اصبحت كثيرة لا حياء و لا حشمة يجب الضرب من حديد
خاصهم ايشوفو حتى مع العشاب صاحب اختراع لقاح كورنا