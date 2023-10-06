بالفيديو.. صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية للمتضررين من الزلزال

2023-10-06 / 15:42
0
هبة بريس

انطلقت يوم الجمعة عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الاستعجالية للأسر المتضررة من زلزال الثامن من شتنبر على مستوى عمالة مراكش.

وجرت هذه العملية التي تأتي تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، بإحدى مؤسسات الأداء المعتمدة بأغلب المناطق المتضررة، بحضور ممثلي السلطات المحلية وصندوق الإيداع والتدبير.

ويشرف على تدبير عملية صرف المساعدة المالية الاستعجالية التي تستمر إلى غاية 16 أكتوبر الجاري، الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير.

وأوضح مدير قطب التضامن والتعويضات بقطاع الادخار والاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، مصطفى نيت أهم، في تصريح للصحافة، أن الصندوق قام بتنسيق مع الوزارات المعنية بكل الترتيبات التقنية واللوجيستية من أجل نجاح هذه العملية وحتى تمر في أحسن الظروف.

وأشار إلى أن عملية صرف المساعدة المالية الاستعجالية تتم بشراكة مع مؤسسات الأداء المعتمدة حيث يمكن للأسر المتضررة المستوفية لشروط الاستفادة التوجه لأقرب وكالة تابعة لهذه المؤسسات لسحب المساعدة بعد التوصل برسالة نصية قصيرة على الهاتف.

ولفت نيت أهم، إلى أن صندوق الإيداع والتدبير ومن أجل تسهيل هذه العملية وضع مجموعة من الآليات رهن إشارة المواطنين والمواطنات المستفيدين تتمثل في إحداث وحدات متنقلة للإرشادات في أغلبية المناطق المتأثرة من الزلزال، ومركز اتصال للإجابة على جميع تساؤلات المتضررين، فضلا عن تخصيص رقم هاتف خاص لهذا الغرض.

من جهتهم، عبر عدد من المستفيدين في تصريحات للصحافة، عن عميق امتنانهم للملك محمد السادس على هذه الالتفاتة المولوية والعناية التي يوليها جلالته للمتضررين من الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز وعددا من مناطق المملكة.

كما أشادوا بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المحلية منذ الساعات الأولى التي أعقبت وقوع الزلزال من أجل تقديم المساعدة والدعم للمتضررين وإشرافها على عملية إحصاء المباني المتضررة.

يشار إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تقرر البدء في ‏صرف ‏المساعدات الاستعجالية ‏المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، ‏وذلك اعتبارا من سادس إلى غاية‎ ‏ 16 أكتوبر الجاري.‏

‏ ويمكن للأسر المتضررة من الزلزال، والتي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة ‏المذكورة، تقديم ملتمس في الموضوع لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيه.‏

 

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حجز حوالي 40 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

حجز حوالي 40 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب…

2023-10-06 / 15:03
Photo of فرنسا.. وضع ساركوزي قيد التحقيق الرسمي بقضية تلقي أموال من القذافي

فرنسا.. وضع ساركوزي قيد التحقيق الرسمي بقضية تلقي أموال…

2023-10-06 / 13:20
Photo of مونديال 2030.. مصر تهنئ المغرب: “واثقون في قدرة الأشقاء المغاربة”

مونديال 2030.. مصر تهنئ المغرب: “واثقون في قدرة الأشقاء…

2023-10-06 / 13:13
Photo of مباحثات مغربية سعودية لتسهيل عمليات الحج والعمرة للمغاربة

مباحثات مغربية سعودية لتسهيل عمليات الحج والعمرة للمغاربة

2023-10-06 / 11:19
Photo of تقرير: العالم يحتاج 44 مليون معلم إضافي لتعليم جميع الأطفال

تقرير: العالم يحتاج 44 مليون معلم إضافي لتعليم جميع…

2023-10-06 / 09:59
Photo of الـCNSS ينبه مؤمنيه لخطورة الإدلاء بمعلوماتهم البنكية لـ”غرباء”

الـCNSS ينبه مؤمنيه لخطورة الإدلاء بمعلوماتهم البنكية لـ”غرباء”

2023-10-06 / 09:38
Photo of طقس الجمعة.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-10-06 / 09:05
Photo of الشرطة القضائية تستمع لعمدة فاس و” البوصيري” تحت تدابير الحراسة النظرية

الشرطة القضائية تستمع لعمدة فاس و” البوصيري” تحت تدابير…

2023-10-05 / 22:42
Photo of إشاعة بإختطاف أطفال بأكادير والامن ينفي ذلك بشكل قاطع

إشاعة بإختطاف أطفال بأكادير والامن ينفي ذلك بشكل قاطع

2023-10-05 / 22:14
Photo of جدل مغربي بعدما كسر وزير العدل “طابو” عقود الزواج في الفنادق

جدل مغربي بعدما كسر وزير العدل “طابو” عقود الزواج…

2023-10-05 / 20:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق