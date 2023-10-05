معارض جزائري للمغاربة: “من حقكم أن تفتخروا بملككم و بلدكم، أنتم تشتغلون ونحن نتكلم”

2023-10-05 / 12:19
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هبة بريس ـ رياضة 

تتواصل ردود الفعل بعد منح المملكة المغربية العظيمة شرف تنظيم البطولة الأعرق و الأغلى في التاريخ، كأس العالم لسنة 2030، مناصفة مع البرتغال و إسبانيا.

وليد كبير، الصحفي و المعارض الجزائري، و في أول تصريح له بعد إعلان نيل المغرب شرف تنظيم المونديال هنأ الشعب المغربي و قال “مبروك للمغاربة كافة على هذا الإنجاز التاريخي و الفريد”.

و أضاف المعارض الجزائري: “من حق المغاربة أن يفتخروا بملكهم و بوطنهم، نعم افتخروا بأمير المؤمنين الذي يشتغل دون كلام و ينجز دون بهرجة”.

و تحسر الصحافي الجزائري المتابع من طرف سلطات بلاده على ما آلت إليه العلاقات الجزائرية المغربية قائلا: “مع الأسف نظام تبون يقمع الجزائريين المغلوبين على أمرهم و خسر لينا علاقاتنا مع شعب المغرب و إسبانيا و غيرهم”.

و ختم السياسي و الإعلامي الجزائري تصريحه بعبارة: “المغاربة يشتغلون و نحن في الجزائر نتكلم، تبون أهان الجزائريين عوض الاشتغال في الميدان يتحدث للصحافة عن العدس و اللوبيا”.

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