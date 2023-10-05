هل سيجرؤ نظام تبون على تهنئة الشعب المغربي بعد نيل تنظيم المونديال؟

2023-10-05 / 13:35
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هبة بريس ـ رياضة 

مليون و نصف مليون مبروك للمغرب، ملكا و شعبا، بنيل شرف تنظيم أعرق و أغلى البطولات فوق الكرة الأرضية، مونديال 2030، مناصفة مع جارتيه الشماليتين إسبانيا و البرتغال.

حدث دفع العديد من الملوك و رؤساء الدول و الحكومات لبعث التهاني الرسمية نيابة عن شعوبها لملك المغرب، و في مقدمتهم أمير قطر و عدد من دول العالم.

غير بعيد عن المغرب، و بالضبط في الجهة الشرقية توجد جارة شاءت الأقدار و الجغرافيا أن تتواجد بجانبنا، هي الجزائر، البلاد التي يديرها نظام عسكري يقوده شنقريحة و تبون.

فهل سيتجرأ تبون بصفته رئيسا للجزائر على تهنئة المغاربة الذين سينوبون عن كل إفريقيا و الدول العربية لتنظيم البطولة العالمية، سنرى هل للرجل جرأة أم أن الغصة و الغبن و الحسد يغلغلان في دواخله كما هو حال كل حساد و أعداء المملكة، الأيام ستجيب…

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